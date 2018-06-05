Намерения Эммануэля Макрона в отношении Брижит Тронье с самого начала были самыми серьезными. Несмотря на то, что школьнику было всего 15 лет, а его учительнице – 39, будущий президент добился-таки расположения предмета своей страсти.

Намерения Эммануэля Макрона в отношении Брижит Тронье ссамого начала были самыми серьезными. Несмотря на то, что школьнику было всего15 лет, а его учительнице – 39, будущий президент добился-таки расположенияпредмета своей страсти.Историю любви президента и первой леди Франции рассказаладочь Брижит – 34-летняя Тиффани Озьер – в интервью для фильма, показанного наднях на бельгийском телеканале RTBF. Она утверждает, что не возникало нималейших сомнений в серьезности намерений Эммануэля."Он доказывал это своим поведением, это было очень ужочевидно. Когда они вместе, мир как будто перестает для них существовать. Еслибы меня попросили дать собственное определение слова "любовь", я бырассказала об отношениях матери и Эммануэля", – призналась Тиффани.Брижит Тронье была замужем за банкиром Андрэ Луи Озьером, откоторого родила троих детей – сына Себастьяна и дочерей Лоренс и Тиффани. Однаков 1993 году, когда Брижит работала учительницей, в театральный кружок, которыйона вела в частной школе в родном Амьене, пришел Макрон. Вскоре Эммануэльпризнался учительнице в своих чувствах, а она не приняла это всерьез. Однако молодойчеловек, даже несмотря на запреты своего отца, писал своей избраннице письма. Апозже, уже в 17-летнем возрасте, поступил в элитную гимназию имени Генриха IV вПариже – чтобы быть поближе к Брижит.Настойчивость будущего президента принесла плоды: в январе2006 года Брижит развелась с первым мужем, а еще через год вышла замуж заЭммануэля. Как рассказала Тиффани, расставание родителей было постепенным. Детибыли для них на первом месте, и они делали все, чтобы не травмировать их, пишетиздание Hello.