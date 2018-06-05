Солистка группы Фристайл Нина Кирсо стала жертвой инсульта, однако артистку поздно обнаружили и, несмотря на проведенные необходимые реанимационные действия, певица впала в кому. Лидер группы Ласковый май Андрей Разин обнародовал фото Кирсо и призвал молиться за ее выздоровление.

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо стала жертвой инсульта, однако артистку поздно обнаружили и, несмотря на проведенные необходимые реанимационные действия, певица впала в кому. Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин обнародовал фото Кирсо и призвал молиться за ее выздоровление.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал фотографию, на которой запечатлен с популярной исполнительницей, солисткой группы "Фристайл" Ниной Кирсо. "1 июня 2018 года в своей квартире была найдена без сознания солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Врачи борются за ее жизнь. Нина в коме. Группа "Ласковый май" молится за ее здоровье💙🙏💙 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Разин.Поклонники пришли в ужас от печального известия. "какой ужас!! я хорошо ее знаю!!!! Господи, помоги!!!!!!!!", "Дай бог здоровья!!!!", – прокомментировали произошедшее пользователи Сети. Ранее коллега Кирсо по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом (в Полтаве), то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание", – цитирует Кузнецова .Когда артистка оказалась в больнице, врачи констатировали у нее инсульт. 2 июня ей была проведена операция, после которой и до сих пор она пребывает в коме. Сергей Кузнецов отказался от помощи, сообщив, что у Кирсо есть влиятельные друзья. "Нам же всем нужно просто за Нину молиться", – констатировал Сергей Кузнецов.Напомним, группа "Фристайл" образовалась в 1988 году в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив. Группа получила популярность благодаря таким хитам как "Ах, какая женщина", "Целуй меня горячей" и "Прощай на веки, последняя любовь". Кстати, именно с "Фристайлом" Казаченко записал песню "Больно мне, больно".