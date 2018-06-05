Лидер группы Ласковый май Андрей Разин обратился к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Артист попросил спасти жизнь 55-летней солистке группы Фристайл Нины Кирсо.

Лидер группы"Ласковый май" Андрей Разин обратился к министруздравоохранения Украины Ульяне Супрун. Артист попросил спасти жизнь 55-летнейсолистке группы "Фристайл" Нины Кирсо.В своем Instagram Андрей опубликовал фото Ульяны Супрун, запечатленной на фонежелто-голубого флага. Под снимком Разин попросилоказать содействие знаменитой исполнительнице."Мы все деятели культуры, обращаемся к министруздравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой сделать все возможное, чтобыспасти жизнь 55-летней солистке группы "Фристайл" Нины Кирсо, которая находитсяв коме и перенесла сложнейшую операцию в Полтаве. К сожалению, мы не можем кней приехать из-за политических разногласий. Поэтому просим Вас сделать всевозможное для ее выздоровления. Нина очень талантливый человек и, если с нейчто-то случится, это будет непоправимая утрата для всех поклонников Нины.Уважаемая Ульяна, спасите Нину. 💙🙏", – обратился к чиновнице Разин.Напомним, что певица Нина Кирсо перенесла инсульт. Когда артистка оказалась в больнице, врачиконстатировали у нее инсульт. 2 июня ей была проведена операция, после которойона в коме.Напомним, группа"Фристайл" была образована в 1988 году в Полтаве. В первые годыфронтменом коллектива был Вадим Казаченко, но в 1991-м он покинул его. Группаполучила популярность благодаря таким хитам, как "Ах, какая женщина","Целуй меня горячей" и "Прощай на веки, последняя любовь".Кстати, именно с "Фристайлом" Казаченко записал песню "Больномне, больно".