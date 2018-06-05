Лидер группы
Ласковый май Андрей Разин обратился к министру
здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Артист попросил спасти жизнь 55-летней
солистке группы Фристайл Нины Кирсо.
Лидер группы
"Ласковый май" Андрей Разин обратился к министру
здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Артист попросил спасти жизнь 55-летней
солистке группы "Фристайл" Нины Кирсо.
В своем Instagram Андрей опубликовал фото Ульяны Супрун, запечатленной на фоне
желто-голубого флага. Под снимком Разин попросил
оказать содействие знаменитой исполнительнице.
"Мы все деятели культуры, обращаемся к министру
здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой сделать все возможное, чтобы
спасти жизнь 55-летней солистке группы "Фристайл" Нины Кирсо, которая находится
в коме и перенесла сложнейшую операцию в Полтаве. К сожалению, мы не можем к
ней приехать из-за политических разногласий. Поэтому просим Вас сделать все
возможное для ее выздоровления. Нина очень талантливый человек и, если с ней
что-то случится, это будет непоправимая утрата для всех поклонников Нины.
Уважаемая Ульяна, спасите Нину. 💙🙏", – обратился к чиновнице Разин.
Напомним, что певица Нина Кирсо перенесла инсульт. Когда артистка оказалась в больнице, врачи
констатировали у нее инсульт. 2 июня ей была проведена операция, после которой
она в коме.
Напомним, группа
"Фристайл" была образована в 1988 году в Полтаве. В первые годы
фронтменом коллектива был Вадим Казаченко, но в 1991-м он покинул его. Группа
получила популярность благодаря таким хитам, как "Ах, какая женщина",
"Целуй меня горячей" и "Прощай на веки, последняя любовь".
Кстати, именно с "Фристайлом" Казаченко записал песню "Больно
мне, больно".