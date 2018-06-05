УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Мельникова Виталия Александровича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Мельникова Виталия Александровича, 17.07.1952 года рождения, который 2 июня 2018 года ушел из дома в д. Ширяево поселения Первомайское и с тех пор его местонахождение его неизвестно.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 175 см., нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза серые.Был одет: спортивная куртка болотного цвета, спортивные брюки темного цвета, майка бело-синяя, сланцы темного цвета.Особые приметы: татуировки - крест на груди, звезды на коленях, леопард на плече.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79