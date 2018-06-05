УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Михайлову Елену Леонидовну...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Михайлову Елену Леонидовну, 13.04.1968 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 01.01.2012 года.Приметы: на вид 50 лет, рост 165 см,нормального телосложения, волосы темно-русые, средней длины, глаза карие.Была одета: куртка (пуховик) красного цвета,юбка черного цвета, кофта красного цвета, колготки черного цвета, кожаные сапоги черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93