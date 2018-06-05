Украинский политик Михаил Саакашвили грубо ответил президенту России Владимиру Путину, после того, как российский лидер упомянул его имя во время интервью австрийскому телевидению. Свое заявление бывший губернатор Одесской области сделал на своей странице в Facebook.

Украинский политик Михаил Саакашвили грубо ответил президенту России Владимиру Путину, после того, как российский лидер упомянул его имя во время интервью австрийскому телевидению. Свое заявление бывший губернатор Одесской области сделал на своей странице в Facebook.За долгие годы напряженной политической борьбы Михаил Саакашвили успел пережить и взлеты и падения. Он стал президентом Грузии, однако был вынужден бежать из страны из-за уголовного преследования. Затем возглавил Одесскую область как ближайший соратник Петра Порошенко, однако вскоре лишился должности, стал персоной нон грата и главным противником действующей власти на Украине.Чем именно сейчас занимается эпатажный украинский политик доподлинно неизвестно. Если судить по его странице в Facebook, то Михаил Саакашвили внимательно следит за всеми новостями, связанными как с Украиной, так и с Россией, а также не забывает давать к ним свои ценные комментарии. Разумеется, он не мог пройти мимо такой темы, как интервью Владимира Путина австрийскому телевидению.Там, говоря о лидерах оппозиционного движения в России, президент подчеркнул, что не допустит появления в стране Саакашвили и подобных ему клоунов. "А Путин все не угомонится по моему поводу", – нахально заявил украинский политик. Он также выразил уверенность, что российский лидер нервничает и рассматривает бывшего губернатора Одесской области в качестве "настоящей угрозы в регионе".Чем именно президенту России может угрожать политик, не способный удержаться ни на одном посте, на который его поставили, Михаил Сааккашвили не уточнил. Примечательно, что Владимир Путин заговорил о нем во время интервью как раз в контексте слабой поддержки и низкого уровня доверия.