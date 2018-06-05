Станислав Садальский оказался в одном самолете с Евгением Петросяном. Действия известного юмориста в салоне не оставили равнодушным популярного актера.

Станислав Садальский оказался в одном самолете с Евгением Петросяном. Действия известного юмориста в салоне не оставили равнодушным популярного актера.Станислав Садальский отправился в Крым, где пробудет три дня – в Севастополе, Ялте и Симферополе – со спектаклем. В одном самолете с артистом оказался и другой, не менее популярный актер, Евгений Петросян. Садальский не смог удержаться, чтобы не вставить шпильку в адрес коллеги.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актер опубликовал несколько фотографий, сделанных в аэропорту и самолете. "✈️Роскошный самолет "Россия", первый раз лечу им. Стюардессы – красавицы, все, как на подбор. Сзади едет Петросян. Едет в бизнесе, но пиджак пришел повесить к нам... в 1 класс👍🏾 Вот, сижу, думаю, может, пуговицы у него срезать..?) На память. Когда еще вместе с такой звездой полечу!) Хотя я фанат Киркорова, это все знают, просто с ним еще ни разу в воздухе не пересекался... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – издевательски написал Садальский.Многочисленные подписчики высказали свое мнение на этот счет. "Вы , молодец , нет слов , рассмешили !!! 😂😆", "Круто Вы попали", "Ахах😁Пуговицы срезать?))Стас, Костя Сапрыкин из фильма "Место встречи изменить нельзя" вас не отпускает😁", "Чур одну срезанную мне на память😀буду внукам показывать", "Так и привыкните к 1 классу! Опасно!", "Привет Петросяну!!!", "Видимо в бизнесе окружение было у Петросяна такое, что пуговицы срезали бы прям там, а то и вместе с подкладкой) ) А так хоть был шанс остаться при своем))) Хотя... Судя по комментариям, желающих поживиться фурнитурой))) его пиджака, летающих классом пониже, тоже весьма много)) Выбор был за ним)" – прокомментировали рассказ Садальского подписчики.Ранее Евгений Петросян в соцсети обнародовал видеообращение Елены Степаненко, которая в последнее время сильно похудела. Артистка, сенсационно сбросившая более 40 килограммов, заявила, что избавилась от лишнего веса благодаря правильному питанию, а не посредством различных таблеток.