Международный форум Развитие парламентаризма лишний раз доказал, что политика санкций в современном мире обречена на провал. Парламентарии из почти ста государств приняли итоговую декларацию, поставив многоточие в общении законодателей и дальнейшем налаживании дружеских связей. Итогом работы в перспективе может стать отмена антироссийских санкций, введенных европейскими и американскими политиками.

Международный форум "Развитие парламентаризма"лишний раз доказал, что политика санкций в современном мире обречена на провал.Парламентарии из почти ста государств приняли итоговую декларацию, поставивмноготочие в общении законодателей и дальнейшем налаживании дружеских связей. Итогом работы в перспективе может стать отмена антироссийских санкций, введенных европейскими и американскими политиками.Участники форума осудили практику одностороннего введениясанкций и других репрессивных мер в обход решений ООН. "Мы выступаем противэскалации конфликтов на планете в угоду чьим-либо геополитическим интересам.Выступаем против языка санкций и политического давления, которые, как показалопыт, наносят вред всем, а приносят пользу лишь отдельнымвыгодоприобретателям", – заявил на заключительном пленарном заседании форума вице-спикер ГосдумыПетр Толстой.В итоговом документе говорится, что межпарламентскоевзаимодействие в многостороннем формате улучшает взаимопонимание между странамии способствует развитию сбалансированных, предсказуемых и взаимовыгодныхмежгосударственных отношений.Делегаты из 96 стран мира призвали своих коллег использоватьканалы межпарламентского сотрудничества для содействия деэскалациинапряженности в международных отношениях и для устранения возникающих угрозмиру и безопасности. В декларации форума также отмечена важность парламентскойподдержки для установления справедливого порядка в мире с ведущей ролью ООН.Парламентарии договорились о координации работы поразработке законов, связанных с цифровизацией экономики, и о сотрудничестве приформировании общих правил и единых стандартов обмена информацией и ее защиты.Международный форум "Развитие парламентаризма" проходил вМоскве, на ВДНХ 4−5 июня по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. В своем выступлении на открытии масштабногомероприятия он отметил возросшую роль парламентской дипломатии для сниженияконфронтации в мире.Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведенияодносторонней санкционной политики. "В мире, в котором начинаетпреобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственныеотношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами",– заявил председатель Госдумы.На полях форума прозвучало несколько важных заявлений. К примеру,бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден высказал мнение, что Парламентскойассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этойорганизации. Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является однимиз важнейших инструментов для выстраивания диалога.В свою очередь, итальянские парламентарии заявили, что намереныдобиваться отмены антироссийских санкций. Спикер и депутат региональногопарламента Венето Роберто Чамбетти и Стефано Вальдегамбери сказали, чтоЕвросоюзу пора снять санкции, которые не приносят никакого результата.На форуме была достигнута договоренность об обучении студентов из Эквадора вроссийских вузах. Такое обещание дал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встречесо спикером Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас.На полях встречи в течение двух дней шел активный диалогмежду парламентариями. В первый день участники работали в тематических секциях,посвященных законодательному обеспечению развития мировой экономики в XXI веке,укреплению международной безопасности и совершенствованию национальногозаконодательства.Во второй день форума, 5 июня его делегаты продолжилиработу в секциях и дискуссии за круглыми столами. Итоги мероприятия были подведенына пленарном заседании "Парламентаризм как институт международногосотрудничества", там же депутаты приняли декларацию, один из опорныхпунктов которой – создание справедливого миропорядка при ведущей роли ООН воимя всеобщего блага.