Международный форум Развитие парламентаризма
лишний раз доказал, что политика санкций в современном мире обречена на провал.
Парламентарии из почти ста государств приняли итоговую декларацию, поставив
многоточие в общении законодателей и дальнейшем налаживании дружеских связей. Итогом работы в перспективе может стать отмена антироссийских санкций, введенных европейскими и американскими политиками.
Международный форум "Развитие парламентаризма"
лишний раз доказал, что политика санкций в современном мире обречена на провал.
Парламентарии из почти ста государств приняли итоговую декларацию, поставив
многоточие в общении законодателей и дальнейшем налаживании дружеских связей. Итогом работы в перспективе может стать отмена антироссийских санкций, введенных европейскими и американскими политиками.
Участники форума осудили практику одностороннего введения
санкций и других репрессивных мер в обход решений ООН. "Мы выступаем против
эскалации конфликтов на планете в угоду чьим-либо геополитическим интересам.
Выступаем против языка санкций и политического давления, которые, как показал
опыт, наносят вред всем, а приносят пользу лишь отдельным
выгодоприобретателям", – заявил на заключительном пленарном заседании форума вице-спикер Госдумы
Петр Толстой.
В итоговом документе говорится, что межпарламентское
взаимодействие в многостороннем формате улучшает взаимопонимание между странами
и способствует развитию сбалансированных, предсказуемых и взаимовыгодных
межгосударственных отношений.
Делегаты из 96 стран мира призвали своих коллег использовать
каналы межпарламентского сотрудничества для содействия деэскалации
напряженности в международных отношениях и для устранения возникающих угроз
миру и безопасности. В декларации форума также отмечена важность парламентской
поддержки для установления справедливого порядка в мире с ведущей ролью ООН.
Парламентарии договорились о координации работы по
разработке законов, связанных с цифровизацией экономики, и о сотрудничестве при
формировании общих правил и единых стандартов обмена информацией и ее защиты.
Международный форум "Развитие парламентаризма" проходил в
Москве, на ВДНХ 4−5 июня по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. В своем выступлении на открытии масштабного
мероприятия он отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения
конфронтации в мире.
Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения
односторонней санкционной политики. "В мире, в котором начинает
преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные
отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами",
– заявил председатель Госдумы.
На полях форума прозвучало несколько важных заявлений. К примеру,
бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден высказал мнение, что Парламентской
ассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этой
организации. Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является одним
из важнейших инструментов для выстраивания диалога.
В свою очередь, итальянские парламентарии заявили, что намерены
добиваться отмены антироссийских санкций. Спикер и депутат регионального
парламента Венето Роберто Чамбетти и Стефано Вальдегамбери сказали, что
Евросоюзу пора снять санкции, которые не приносят никакого результата.
На форуме была достигнута договоренность об обучении студентов из Эквадора в
российских вузах. Такое обещание дал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече
со спикером Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас.
На полях встречи в течение двух дней шел активный диалог
между парламентариями. В первый день участники работали в тематических секциях,
посвященных законодательному обеспечению развития мировой экономики в XXI веке,
укреплению международной безопасности и совершенствованию национального
законодательства.
Во второй день форума, 5 июня его делегаты продолжили
работу в секциях и дискуссии за круглыми столами. Итоги мероприятия были подведены
на пленарном заседании "Парламентаризм как институт международного
сотрудничества", там же депутаты приняли декларацию, один из опорных
пунктов которой – создание справедливого миропорядка при ведущей роли ООН во
имя всеобщего блага.