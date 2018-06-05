Срок полномочий главы Кинешемского района составляет 2,5 года

Срок полномочий главы Кинешемского района составляет 2,5 годаДействующий глава Кинешемского района Ивановской области Сергей Герасимов переизбран на следующий срок, сообщается на сайте района.Срок полномочий действующего главы истек 31 мая, был проведен конкурс. По итогам собеседований с претендентами специальная комиссия признала победителями конкурса С. В. Герасимова и С. В. Сахарова. Их кандидатуры были вынесены на внеочередное заседание совета Кинешемского района. Депутаты в ходе тайного голосования переизбрали Сергея Герасимова на новый срок.«Я хотел бы поблагодарить за совместную работу депутатов совета, депутатов Ивановской областной Думы М. В. Кизеева и С. В. Мазалова и, конечно, сотрудников администрации, — сказал Сергей Герасимов, обращаясь к собравшимся. — Я надеюсь на конструктивное сотрудничество и в будущем».Срок полномочий главы Кинешемского района, согласно закону Ивановской области и федеральному законодательству, составляет 2,5 года.