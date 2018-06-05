Обычная гигиеническая процедура обернулась трагедией для 17-летней школьницы из Пенсильвании. Бриан утонула в ванной.

Обычная гигиеническая процедура обернулась трагедией для17-летней школьницы из Пенсильвании. Бриан утонула в ванной.Бездыханное тело 17-летней девушки обнаружила мать. Предположительно, девушка поскользнулась вванной и ударилась головой. Удар был настолько сильным, что она потеряласознание, а ее волосы попали в слив. В результате ванна наполнилась водой, аБриан, так и не приходя в сознание, захлебнулась."Для нас это большая трагедия – потерять ребенка. Мнебудет не хватать ее улыбки. Надеюсь, там у нее все будет хорошо", – сказалотец школьницы, Майкл Рапп.Мать в момент трагедии крепко спала и не слышала грохота отпадения тела. Когда женщина зашла в ванную, Бриан была уже вся синяя. Ее отец,Майкл Рапп, сообщил, что девушка лечила щитовидку и принимала лекарства -возможно, по этой причине она могла посинеть.Прибывшие на место трагедии полицейские были шокированы. Точнуюпричину смерти школьницы еще предстоит выяснить. Пока инцидент рассматриваюткак несчастный случай, передает Life.ru соссылкой на британскую The Sun.Ранее Dni.Ru сообщали о том, что победительница международного конкурса Miss Universe Beauty 2018 и обладательница титула "Миссис Мира" за тот же год Сания Шакирова погибла в жуткой катастрофе. Водитель такси, в котором ехала красавица, не справился с управлением и врезался в стену кладбища.Страшная авария, унесшая жизнь Сании Шакировой, произошла поздним вечером 2 июня неподалеку от села Чок-Тал в Иссык-Кульской области Киргизии. От полученных травм красавица погибла на месте. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы.