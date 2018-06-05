Ученые нашли новый способ выявлять смертельные болезни с помощью курсора обычной компьютерной мыши. Открытие позволит диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона на ранней стадии.

Ученые нашли новый способ выявлять смертельные болезни с помощью курсора обычной компьютерной мыши. Открытие позволит диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона на ранней стадии.Эксперты проанализировали данные более 30 миллионов американцев, использующих поисковые системы, c помощью искусственного интеллекта. Из них отобрали около 700 человек, которые потенциально страдают от болезни Паркинсона.Представители этой группы при работе в Сети часто отправляли запрос на поиск одной и той же информации, а также имели постоянно дрожащий курсор мыши. Более того, они медленнее остальных испытуемых прокручивали веб-страницы, сообщает Daily Mail.Эксперты подчеркнули, что теперь могут брать в расчет данные пациента за длительный период пользования компьютером. Таким образом, диагностика по курсору мыши дает врачам дополнительную уверенность при постановке диагноза.Авторы исследования отметили, что инновационный метод выявления Паркинсона и Альцгеймера не требует участия медиков и специального оборудования. Они выразили надежду, что на основе их работы в обозримом будущем удастся создать целую систему, которая поможет выявлять смертоносные болезни раньше врачей-профессионалов.Ранее сообщалось, что даже легкая травма головного мозга, полученная однократно, может значительно увеличить риск развития болезни Паркинсона. Неврологи сделали такое заявление, изучив данные более 300 тысяч американцев за 12 лет.