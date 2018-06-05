Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения...

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 100 млн рублей.Установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими были установлены организатор и 3 активных участника организованной группы.В настоящее время всем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73