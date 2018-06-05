Злоумышленник, повредив замок, проник в помещение магазина и похитил шубы из соболиного меха. Материальный ущерб составил 3 миллиона 600 тысяч рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже дорогих меховых изделий.В дежурную часть полиции от продавца-консультанта магазина по продаже меховых изделий, расположенного на Пресненской набережной, поступило сообщение о краже шубы.Полицейские установили, что неизвестный, повредив замок, проник в помещение магазина и похитил шубы из соболиного меха. Материальный ущерб составил 3 миллиона 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Космонавтов задержали подозреваемого - 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья, временно зарегистрированный по месту пребывания в г. Москве.Следствием ОМВД России по Пресненскому районувозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61