Датский актер Николай Костер-Вальдау, cнимающийся в Играх престолов, рассказал о новых способах борьбы с утечками сюжетных деталей сериала. По его словам, на съемках финального сезона саги артистам раздавали самоуничтожающиеся сценарии.

Датский актер Николай Костер-Вальдау, cнимающийся в "Играх престолов", рассказал о новых способах борьбы с утечками сюжетных деталей сериала. По его словам, на съемках финального сезона саги артистам раздавали самоуничтожающиеся сценарии.Авторы телесаги "Игры престолов" перешли на еще более высокий уровень секретности. По словам исполнителя роли Джейме Ланнистера, это делалось с целью избежать утечки информации. "Все очень строго. Просто новая степень безумия в этом году", – признался актер .Костер-Вальдау добавил, что тексты распространялись исключительно в электронном виде. После съемок каждой сцены ее сценарий автоматически удалялся. Такой уровень секретности актер сравнил с событиями в популярной киносерии "Миссия: невыполнима", передает Independent.Подобные меры безопасности создатели объяснили тем, что феврале 2018 года в Интернет просочились спойлеры финала сериала. В Сеть попало видео со cъемок телевизионной саги, которое подпортило впечатление поклонникам фэнтези.Также были раскрыты некоторые тайны восьмого сезона "Игры престолов", который выйдет в 2019 году. Сообщалось, что во избежание утечки информации о финале сериала планируется снять несколько разных концовок.Ранее в Сети появились спойлеры к финалу "Игры престолов". Интернет-пользователь выложил на один из фанатских сайтов видео со съемочной площадки и заявил, что это концовка сериала.В ролике можно увидеть, как горит замок Винтерфелл, в котором разворачивается часть событий эпопеи. Эти кадры подтолкнули многочисленных поклонников "Игры престолов" на обсуждение различных теорий относительно того, по какой причине всполыхнула крепость.