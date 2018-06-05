Наташе Королевой на днях исполнилось 45 лет. О том, как живет сексапильная певица и счастлива ли она в браке, Dni.Ru спросили у ясновидящей.

Наташе Королевой на днях исполнилось 45 лет. О том, как живет сексапильная певица и счастлива ли она в браке, Dni.Ru спросили у ясновидящей."Сейчас она вошла в такой возраст,когда кроме личной жизни, сцены, творчества и ребенка у нее будут открыватьсяновые таланты. Наташа Королева очень хозяйственная женщина, можно сказать, контролер по жизни. Сейчасодин за другим будут открываться новые проекты, бизнес будет расти как надрожжах. Она не только успешная артистка, но и настоящая бизнесвумен – способна вкладываться оченьпродуманно и на редкость удачно", – рассказала Dni.RuВ ее семье Королевой и Глушко царитинтрига, они постоянно держат друг друга в тонусе, уверена медиум. "Это не обыденная семейнаяжизнь, отношения находятся на звенящем уровне и жить им очень интересно. Смена партнерапроизошла в очень подходящий для Королевой момент. Если бы она осталась замужемза Николаевым, вся энергия сошла бы на нет", – уверена гадалка.Карты Таро показывают, что семья Королевой никогда не будетсидеть без денег. "Наташа является двигателем прогресса, она невероятнодеятельная и сама является кормильцем семьи. Все начинания идут от нее и вседеньги в семью несет она, плюс направляет мужа на подвиги. И это движение впередбудет постоянным: певица всегда будет находить что-то новое. До конца своихдней Наташа Королева будет окружена большим количеством поклонников, а интригавнутри семьи всегда будет подпитывать эти отношения и пара проживет многосчастливых лет", – добавила Абравитова.