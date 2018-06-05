На фотографиях и видео с извержениями вулканов видно, как лава уничтожает все вокруг, при этом человеческих жертв нет. Теперь у экспертов есть ответ на вопрос, что случится с людьми, которые окунутся в раскаленную жидкость.

На фотографиях и видео с извержениями вулканов видно, как лава уничтожает все вокруг, при этом человеческих жертв нет. Теперь у экспертов есть ответ на вопрос, что случится с людьми, которые окунутся в раскаленную жидкость.Лава имеет температуру более 1700 градусов. Это в пять раз горячее, чем в средней домашней духовке.Погрузив руку в жидкость с такой температурой, вы не потеряете конечность сразу, но получите серьезнейшие ожоги, рассказали ученые. "У вас сгорят нервные окончания, выкипит подкожный жир", – поясняют химики.Пока лава будет сжигать тело снаружи, изнутри вас уничтожит вскипающая от близкого присутствия расплавленной породы вода. Более того, вы вряд ли погрузитесь в лаву, как в воду. Для этого жидкий камень слишком вязкий, передает The Verge.Профессиональный вулканолог добавляет, что вместо этого вы, вероятнее всего, окажетесь на поверхности лавы. К тому же раскаленная жидкость медленно течет и быстро остывает. Со временем на ней формируется твердая корка, по которой даже можно ходить."Лава – это опасно и страшно, но не слишком", – резюмируют исследователи. Во время извержения встречаются гораздо более опасные явления.Так, грязевые вулканические потоки, которые имеют консистенцию жидкого цемента, набирают большую скорость, чем лава – до 200 километров в час. Они представляют собой куски горячего и холодного камня. Так называемые лахары зачастую накрывают целые города, убивая местных жителей.Эксперты также не рекомендует жарить над потоками лавы шашлыки, даже из любопытства. Химики предупреждают, что это небезопасно. Выделяющиеся вещества SO2 и H2S в сочетании с парами серной кислоты сделают вкус пищи крайне неприятным.