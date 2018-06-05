Злоумышленники распылили в лицо сотруднику организации содержимое газового баллончика и похитили портфель, в котором находились денежные средства фирмы...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве, Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Чертаново Южное задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя, менеджера одной из фирм, на Варшавском шоссе на него напали двое неизвестных. Злоумышленники распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и похитили портфель, в котором находились денежные средства фирмы, после чего скрылись. Ущерб составил более 850 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУРа, уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемых. Ими оказались 26 и 28-летний приезжие.Следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22