Дотошный Рустам Солнцев на своем видеоканале не пропускает важных событий в жизни общества. Давеча, например, народ обсуждал лайк якобы самой Аллы Пугачевой под постом о Бузовой. И шоумен попытался разгадать тайну его появления.

Дотошный Рустам Солнцев на своем видеоканале не пропускает важных событий в жизни общества. Давеча, например, народ обсуждал лайк якобы самой Аллы Пугачевой под постом о Бузовой. И шоумен попытался разгадать тайну его появления."Киркоров запостил фотку с Ольгой Бузовой – моей любимой Бузякой, – говорит Солнцев. – Но самое главное – это текст. Хитовый просто. Такое ощущение, что он сам себя уговаривает в том, что он там написал – "она такая умная, такая крутая, являет собой пример глубины мыслей!" Полтора часа беседы в тот самый момент, когда у Ольги полтора года не было секса! Филипп, ну куда ты смотришь?! Но самое главное не это, а комменты. "Один из них – "Да зодолбала эта Бузова!" собрал кучу лайков. Один из них поставила сама Алла Борисовна! Но Пугачева просто так лайками не разбрасывается".Комментаторы тут же принялись писать, как прав Рустам. " Да бесит эта Бузова уже всех", "Пугачева завидует успеху Бузовой", "Значит, респект и уважуха Пугачевой за такой правдивый комент! Реально задолбала эта морда лошадиная", "Пугачева уже отпела свое! Делать ей нечего, вот и лайкает! Филипп сам разберется," с кем ему быть и что ему делать!" – пишут люди.А сам Солнцев, вдохновленный успехом ролика, дал Dni.Ru расширенный комментарий на эту тему. "Фейковое творчество Бузовой и фейковая дружба с Киркоровым нашли друг друга. Ну а мудрая Алла Борисовна все понимает – ну не может гусь дружить со свиньей", - объяснил шоумен странное поведение Примадонны.Напомним, что Ольга Бузова – успешная ведущая "Дома-2", актриса и певица. У нее есть собственная криптовалюта, линия одежды и вода. А скоро появятся шоколад и ресторан. В планах звезды – покорение "Евровидения" и западного рынка.