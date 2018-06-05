Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал студентам из Эквадора помощь в вопросе поступления в российские вузы. Речь об этом шла в ходе его встречи со спикером Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас. Одна из ныне существующих проблем заключается в том, что в процесс получения образования в России включены посреднические организации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал студентам из Эквадора помощь в вопросе поступления в российские вузы. Речь об этом шла в ходе его встречи со спикером Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас. Одна из ныне существующих проблем заключается в том, что в процесс получения образования в России включены посреднические организации.Как рассказала на встрече с Вячеславом Володиным ЭлизабетКабесас, эквадорцы, желающие обучаться в России, вынуждены обращаться кпосредникам. Этот момент, по ее словам, значительно усложняет процесс. Она полагает,что отношения между двумя странами будут развиваться в позитивном русле, и благодаряэтому, все большее число студентов смогут приезжать в Россию для получениявысшего образования."Хотелось бы отметить, что Эквадор уделяет большоевнимание подписанным с Россией соглашениям, – сказа она. – Те соглашения,которые у нас не подписаны и находятся на стадии рассмотрения, будутрассмотрены и подписаны в кратчайшие сроки".В ответ спикер Госдумы отметил, что Эквадор является стратегическимпартнером нашей страны в Латинской Америке. "Конечно, мы должны друг другуподставлять плечо в различных возникающих вопросах, – заявил он, добавив, что благодаренКабесас за обсуждение не только вопросов намерений, "но и уже конкретныерезультаты сотрудничества, в том числе планировать мероприятия, которые помогутв решении ключевых вопросов и вызовов".Председатель нижней палаты российского парламента призвал коллегуиз Эквадора и дальше развивать отношения. В том числе, он обратил внимание на необходимостьупрощения процедуры получения высшего образования в России студентам излатиноамериканской страны."Конечно, нам надо исключить посредников,особенно в таком вопросе, как образовательные проекты, – заявил Вячеслав Володин.– Эти барьеры нам необходимо убирать".По словам думского спикера, при решении этой проблемы крайневажно понимать, "о чем идет речь, кто эти посредники, кто зарабатывает наобразовании, как лучше нам здесь выстроить коммуникации". "Россия -открытая страна, нам важно, когда приезжают получать образование, чтобы этивозможности были у всех", – добавил он."Мы подумаем о том, что можно сделать, чтобы умолодежи из Эквадора было больше возможности, чтобы получать образование вРоссии, минуя посредников, стоящих между будущим студентом и вузом".Добавим, что встреча спикеров двух парламентов прошла в рамкахфорума "Развитие парламентаризма". Он проходит 4 и 5 июня в Москве поинициативе и под председательством Вячеслава Володина. Мероприятие собрало законодателейи экспертов из 96 стран, представители 11 международных парламентскихорганизаций.