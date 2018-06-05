Это только кажется, что для встречи нужна лишь комната со столом и стульями. Десятки, если не сотни дипломатов который день согласовывают все нюансы предстоящих переговоров лидеров США и КНДР, назначенные на 12 июня.

Это только кажется, что для встречи нужна лишь комната со столом и стульями. Десятки, если не сотни дипломатов который день согласовывают все нюансы предстоящих переговоров лидеров США и КНДР, назначенные на 12 июня.Тем более невозможно подсчитать количество сотрудников спецслужб, которым предстоит обеспечивать безопасность встречи на высшем уровне. До исторического события остаётся неделя, а между тем до сих пор не известно ничего кроме даты, на которую назначены переговоры.Те немногие контакты на высшем уровне, которые осуществляли лидеры КНДР дают основание полагать, что сценарий может быть изменён в последнюю минуту. Сигналы из Вашингтона, то отменяющие встречу, то вновь подтверждающие намерение встречаться, тоже не сулят особой определённости.Несомненно, главным приоритетом для обеих сторон является безопасность. Сингапурцы обещают обеспечить чистую зону по всему маршруту следования обоих лидеров. Дороги, аэропорты, само место встречи будут охраняться с максимальным усердием.Кстати, что касается места встречи, то оно по-прежнему не выбрано. Отель Шангри-Ла, где останавливались предыдущие американские президенты, скорее всего, будет отвергнуто делегацией Пхеньяна. «New YorkTimes», ссылаясь на источники в сингапурской администрации, полагает, что встреча состоится на острове Сентоса, недалеко от южной оконечности Сингапура. Однако, как гарантировать безопасность переправки туда Трампа и Ким Чен Ына – ответа пока нет.Впрочем, мобильность Трампа под сомнение не ставится. К его услугам традиционно весь технический арсенал средств перемещения. А вот для северокорейского лидера это будет первая поездка так далеко от дома с момента прихода к власти в 2011 году.Политологи полагают, что Ким Чен Ын будет чувствовать себя в Сингапуре в большей степени гостем, чем Трамп. И это может повлиять на психологический комфорт на переговорах.Трамп привык к спонтанности встреч и сиюминутным порывам, тогда как со стороны КНДР прорабатываются все мельчайшие детали встречи, некоторые из которых оказываются принципиальными настолько, что могут исключить саму возможность встречи.Среди них, например, наличие флагов двух стран в помещении для переговоров и совместное фотографирование. Будут ли флаги на совместных фото или нет? Вопрос не праздный. Между США и КНДР не существует дипломатических отношений.В постановке фото возможностей, обе стороны могут договориться, будут ли флаги из обеих стран появляться на любых официальных фотографиях с саммита. Митоджи Ябунака, дипломат и бывший заместитель министра МИД Японии поясняет, что появление флага КНДР на переговорах может быть воспринято, как признание государства КНДР со стороны США.Возможно, службам протокола придётся согласовывать даже количество шагов, которые каждый лидер должен будет сделать навстречу друг другу.И тут встаёт вопрос о том, каким должно быть помещение для встречи. Японские дипломаты, готовившие ранее подобные встречи с коллегами из Северной Корее утверждают, что как правило, человек, занимающий более высокий статус сидит во время встречи на высшем уровне дальше от входной двери. Представить, что оба лидера зайдут вместе и одновременно через одну дверь почти невозможно, а значит, нужно искать помещение с двумя симметричными входами.Даже если стол будет круглым, в нём так или иначе можно будет определить правую и левую сторону. Спор о том, кто из лидеров по какую руку окажется тоже может быть нешуточным.Вопрос об обмене подарками, рутинный в любом другом случае, на этот раз, возможно, будет исключён, так как согласовать эту позицию будет едва ли не сложнее всего.Ещё один вопрос, который возникает, пожалуй, только когда речь идёт о КНДР, это вопрос о том, кто будет оплачивать пребывание и размещение северокорейской делегации в Сингапуре. The Washington Post на днях сообщала, что этот вопрос вызвал бурные обсуждения на встрече переговорщиков США и КНДР.Все помнят о том, что во время Олимпиады в Пхёнчхане в феврале этого года правительство Южной Кореи оплатило 225 тысяч долларов — расходы на гостиницу, питание и транспорт, для северокорейской делегации, в которую входила сестра Ким Чен Ына.Министр обороны Сингапура уже подтвердил готовность его страны оплатить часть расходов за пребывание делегации КНДР, но не уточнил сумму.Эксперты предупреждают, как бы тщательно вы не проговаривали каждую мелочь с представителями Северной Кореи до переговоров, однако в день встречи всё может пойти по другому сценарию или её вовсе отменят.Победит ли северокорейская педантичность Ким Чен Ына или североамериканская непредсказуемость Трампа – вопрос открытый, как, впрочем, и главный вопрос будут ли вообще победители на этой встречи, если она всё же состоится?