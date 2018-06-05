Андрей Малахов предстал перед многочисленными зрителями в образе Супермена. Особо внимательные поклонники обратили внимание на странно сидящие на фигуре телеведущего трусы, надетые на лосины.

Андрей Малахов предстал перед многочисленными зрителями в образе Супермена. Особо внимательные поклонники обратили внимание на странно сидящие на фигуре телеведущего трусы, надетые на лосины.Андрей Малахов с фантазией подошел к объявлению о своем творческом вечере, который на днях должен состояться в Иваново. Популярный телеведущий и шоумен нарядился в костюм Супермена и заявил в громкоговоритель о том, что "Андрей Малахов летит к вам"."Сегодня с утра – я в роли Супермена))) А в четверг – жду всех кому интересно, что остается за кадром самых популярных ток-шоу, на творческую встречу – премьеру моего спектакля "За минуту до Мечты" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратился к поклонникам телеведущий.Костюм Андрея произвел неизгладимое впечатление на многочисленных подписчиков его официальной странички в социальной сети Instagram, особенно красные трусы, надетые поверх синих лосин. "у вас на костюме трусы съехали. наверно ляжки слишком накачанные))", "Неожиданно прикольно классно!", "Кошмар какой то...", "Ничего себе бедра🧐🤣", "С такими костюмами можно даже в спортзал не ходить", "Трусы вам идут", "Андрей Вы супер ! Выглядите отлично !", "Крутяцкий супермэн", "У супермена пузико оголилось", – высказали свое мнение пользователи Сети.Отметим, что Андрей Малахов действительно знает толк в том, как сделать любое ток-шоу популярным и успешным. Не секрет, что во многом на эти факторы влияет скандальность темы, поднятой в эфире. Так, от выпуска к выпуску шоу самого Малахова "Прямой эфир" становится все более громким, а гостями телеведущего нередко являются такие противоречивые личности как Диана Шурыгина, внучка Олега Стриженова Александра и многие другие.