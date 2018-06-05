Подопечная Брайана Орсера Элизабет Турсынбаева переезжает в Россию. Фигуристка будет тренироваться у Этери Тутберидзе.

Подопечная Брайана ОрсераЭлизабет Турсынбаева переезжает в Россию. Фигуристка будет тренироваться у Этери Тутберидзе.Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2016 года казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева отказалась работать с Брайаном Орсером. 18-летняя спортсменка приняла решение покинуть Канаду.В качестве нового наставника фигуристка выбрала Этери Тутберидзе. Их сотрудничество рассчитано до Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.Отметим, что для канадца это серьезная потеря. Среди молодых подопечных Орсера Турсынбаева была самой перспективной, девушка сильно прибавила за последний сезон и может конкурировать со звездами фигурного катания.С канадцем спортсменка провела почти пять лет.Между тем, Элизабет не просто так ушла к российскому специалисту. Раньше она уже тренировалась у Тутберидзе. За полтора года с российской наставницей фигуристка добилась победы на первенстве Москвы. "Российские тренеры вообще не похожи на канадских. У них другие цели, работа идет по-другому. В России конкуренция большая, поэтому и тренеры жестче", – рассказывала в одном из интервью Турсынбаева.Напомним, Этери Тутберидзе обещала отомстить канадцу, к которому ушла одна из ее лучших учениц Евгения Медведева. "Есть ощущение, что мне Орсер бросил вызов. Значит, его задели наши результаты. Надо работать, чтобы задевать его еще больше", – сказала тренер.