Улучшение памяти и интеллекта, да и мозговой активности в
целом – таков эффект регулярного и частого секса. Особенно этот эффект
проявляется у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет.
Улучшение памяти и интеллекта, да и мозговой активности в
целом – таков эффект регулярного и частого секса. Особенно этот эффект
проявляется у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет.
Медики из Университета Вуллонгонг в Австралии вовлекли в
свои исследования шесть тысяч человек среднего возраста. Как выяснилось, во время занятий любовью
выделяется большое количество окситоцина и дофамина – а это, в свою очередь,
способствует нормализации мозговой активности и восстановлению нейронных связей.
В результате улучшается память.
Под частой сексуальной активностью исследователи
подразумевают также поцелуи и другие виды эмоциональной близости. Как
выяснилось, положительный эффект особенно ярко проявляется у людей в возрасте
от 45 до 60 лет – подобные занятия "тренируют" и "держат в
тонусе" кратковременную память.
Как утверждают психологи, сексуальная активность напрямую
влияет и на когнитивные способности мозга. Сексуально активные люди в возрасте
55–60 лет способны выполнять гораздо больше сложных вычислений и решать более
сложные задачи по сравнению с теми, чья сексуальная активность имеет
"разовый" характер, пишет Independent.
Dni.Ru сообщали о том, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.
Также выяснилось, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия этим увлекательным "спортом". Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном сексе, множество. В частности, пропадает либидо – сексуальное желание.