Улучшение памяти и интеллекта, да и мозговой активности в целом – таков эффект регулярного и частого секса. Особенно этот эффект проявляется у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет.

Улучшение памяти и интеллекта, да и мозговой активности вцелом – таков эффект регулярного и частого секса. Особенно этот эффектпроявляется у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет.Медики из Университета Вуллонгонг в Австралии вовлекли всвои исследования шесть тысяч человек среднего возраста. Как выяснилось, во время занятий любовьювыделяется большое количество окситоцина и дофамина – а это, в свою очередь,способствует нормализации мозговой активности и восстановлению нейронных связей.В результате улучшается память.Под частой сексуальной активностью исследователиподразумевают также поцелуи и другие виды эмоциональной близости. Каквыяснилось, положительный эффект особенно ярко проявляется у людей в возрастеот 45 до 60 лет – подобные занятия "тренируют" и "держат втонусе" кратковременную память.Как утверждают психологи, сексуальная активность напрямуювлияет и на когнитивные способности мозга. Сексуально активные люди в возрасте55–60 лет способны выполнять гораздо больше сложных вычислений и решать болеесложные задачи по сравнению с теми, чья сексуальная активность имеет"разовый" характер, пишет Independent.Dni.Ru сообщали о том, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.Также выяснилось, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия этим увлекательным "спортом". Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном сексе, множество. В частности, пропадает либидо – сексуальное желание.