Военное судостроение Украины вот-вот пройдет точку невозврата. Ему грозит полное исчезновение, если власти не выделят финансов.

Военное судостроение Украины вот-вот пройдет "точкуневозврата". Ему грозит полное исчезновение, если власти не выделятфинансов.С неутешительным прогнозом выступил командующий украинскимиВоенно-морскими силами. Вице-адмирал Игорь Воронченко предупредил депутатовРады и президента Порошенко: или они дадут денег на флот, или будущего увоенного судостроения на Украине уже не будет.Речь в эфире телеканала "Інше.ТВ" шла остроительстве корвета "Владимир Великий". "Констатирую факт:вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средствасчитают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад,что нет в государстве средств соответствующих", – заявил главком ВМС.Первый корабль проекта 58250 "Владимир Великий" былзаложен в 2011 году. Планировалось завершить строительство к 2012-му, однакосроки неоднократно сдвигались. В 2017 сообщалось, что спуск первого корабля планируетсяв 2022 году. Всего корветов этого проекта должно быть 4.Игорь Воронченко напомнил, что в военном судостроении наУкраине задействованы около девяти тысяч человек и порядка 200 предприятий.Кроме того, ждут "зеленого света" зарубежные партнеры. "Какугодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен сдайте на флот", – потребовал вице-адмирал.Эксперты тем временем отмечают, что "точка невозврата"для украинского флота и военного судостроения давно пройдена. Теоретически планировалосьдо 2026 года построить 10–12 корветов для себя и несколько единиц – на экспорт.Практически же "Черноморский судостроительный завод" к лету 2014 годасумел, по официальным данным, довести готовность корпуса головного корабля до43%. С тех пор работы заморожены из-за отсутствия денег, фрагмент корпуса "ВладимираВеликого" ржавеет в цеху, заросшем лопухами, пишет РИА ФАН.