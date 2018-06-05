Военное судостроение Украины вот-вот пройдет точку
невозврата. Ему грозит полное исчезновение, если власти не выделят
финансов.
Военное судостроение Украины вот-вот пройдет "точку
невозврата". Ему грозит полное исчезновение, если власти не выделят
финансов.
С неутешительным прогнозом выступил командующий украинскими
Военно-морскими силами. Вице-адмирал Игорь Воронченко предупредил депутатов
Рады и президента Порошенко: или они дадут денег на флот, или будущего у
военного судостроения на Украине уже не будет.
Речь в эфире телеканала "Інше.ТВ" шла о
строительстве корвета "Владимир Великий". "Констатирую факт:
вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства
считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад,
что нет в государстве средств соответствующих", – заявил главком ВМС.
Первый корабль проекта 58250 "Владимир Великий" был
заложен в 2011 году. Планировалось завершить строительство к 2012-му, однако
сроки неоднократно сдвигались. В 2017 сообщалось, что спуск первого корабля планируется
в 2022 году. Всего корветов этого проекта должно быть 4.
Игорь Воронченко напомнил, что в военном судостроении на
Украине задействованы около девяти тысяч человек и порядка 200 предприятий.
Кроме того, ждут "зеленого света" зарубежные партнеры. "Как
угодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен сдайте на флот", – потребовал вице-адмирал.
Эксперты тем временем отмечают, что "точка невозврата"
для украинского флота и военного судостроения давно пройдена. Теоретически планировалось
до 2026 года построить 10–12 корветов для себя и несколько единиц – на экспорт.
Практически же "Черноморский судостроительный завод" к лету 2014 года
сумел, по официальным данным, довести готовность корпуса головного корабля до
43%. С тех пор работы заморожены из-за отсутствия денег, фрагмент корпуса "Владимира
Великого" ржавеет в цеху, заросшем лопухами, пишет РИА ФАН.