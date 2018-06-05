В регионе прошли сокращения

В регионе прошли сокращенияВ Буйском центре занятости Костромской области проводят индивидуальную работу с уволенными сотрудниками местной военной части. Около 100 человек из числа гражданских специалистов сократило Министерство обороны.Из ста уволенных Минобороны в Буйском районе человек, 30 – люди пенсионного возраста. Все трудились не по воинским, а по гражданским специальностям.Сейчас около 60 человек проходят регистрацию в качестве безработных в местном центре занятости.Специалисты сообщили, что некоторым бывшим сотрудникам уже удалось найти работу, другим – выданы направления с вариантами трудоустройства. Всего сокращенным Минобороны работникам уже предложено более ста вакансий.Так же центр занятости предлагает бывшим работникам воинской части пройти профессиональное переобучение, либо помощь в открытии собственного дела.