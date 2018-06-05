Суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы условно

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы условноСуд вынес приговор двоим жителям Александрова, обвиняемым в передаче взятки начальнику ОЭБиПК, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Установлено, что в сентябре 2017 года индивидуальный предприниматель обратился к своему знакомому с просьбой помочь вернуть игровые автоматы, изъятые полицией в ходе проверки. Тот согласился помочь и, в свою очередь, обратился к своему знакомому, который работал в органах внутренних дел.Посредники решили передать взятку в размере 90 тысяч рублей от бизнесмена начальнику ОЭБиПК ОМВД России по Александровскому району. Однако тот сообщил своему руководству о поступившем предложении.Полицейский был задержан в ходе контрольного мероприятия. Позже он был уволен из органов внутренних дел.Александровский городской суд приговорил посредников к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 450 тысяч рублей. Предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу и проведении азартных игр.