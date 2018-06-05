Акция против московского мусора состоялась в субботу, 2 июня

Акция против московского мусора состоялась в субботу, 2 июняВ Александрове активисты вышли на митинг за закрытие местной свалки.Они выступили против ввоза столичного мусора на территорию региона. Также активисты заявляют, что чиновники не хотят решать вопрос о рекультивации свалки.Антимусорная акция прошла в субботу, 2 июня. На нее вышли порядка 500 человек. Также в митинге приняли участие депутат Государственной думы Олег Лебедев, а также депутаты Законодательного собрания Владимирской области — Владимир Сипягин и Лариса Емельянова. Кроме того, мероприятие посетили начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации Александровского района Маргарита Сперанская и заместитель главы района Денис Кузнецов, однако чиновники не сказали ни слова.Активисты принесли на митинг воду из ручья, который протекает вблизи городского мусорного полигона. В него попадает жидкий фильтрат. Они предложили депутатам выпить воду.По итогам митинга Олег Лебедев пообещал отправить правительственные телеграммы генеральному прокурору и губернатору области с требованием провести тщательное расследование ситуации с Александровской городской свалкой.