Темой занятия стала профилактика экстремизма в молодежной среде.

4 июня текущего года начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району Ольга Андреева и главный специалист по молодежной политике районной администрации Татьяна Мизяева встретились с первокурсниками Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа и пообщались с ребятами на тему профилактики экстремизма в молодежной среде.Во время занятия майор полиции предупредила учащихся об уголовной ответственности за пропаганду идей террористического и экстремистского характера, осуществление деятельности, направленной на разжигание межрелигиозной ненависти и розни, проинформировала присутствующих о недопустимости совершения ложных вызовов в правоохранительные органы, совершении иных противозаконных действий.Ребята внимательно слушали и активно обсуждали предложенную тему, высказывая свою точку зрения.Занятие сопровождалось демонстрацией тематических видеороликов. Гости дали учащимся колледжа ряд рекомендаций по поведению и общению в сети Интернет, привели примеры вербовки студентов, рассказали о печальных последствиях подобной деятельности.Также начальник ОПДН Ольга Андреева напомнила учащимся о надлежащем поведении в период проведения чемпионата мира по футболу.В конце встречи каждый из присутствующих получил подготовленные сотрудниками полиции буклеты с профилактической и контактной информацией.