Водитель автомобиля Renault Logan наехал на мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Водитель автомобиля Renault Logan наехал на мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу10-летний мальчик и пенсионерка пострадали в результате ДТП в Иванове 4 июня, сообщает управление МВД России по Ивановской области.На проспекте Текстильщиков в ДТП на парковке пострадала 74-летняя женщина. По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat Punto, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку. Женщина получила ушибы головы и бедра, ее доставили в больницу.В тот же день водитель автомобиля Renault Logan наехал на мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Шошина. Ребенка с ушибом мягких тканей стопы и ссадинами доставили в детское хирургическое отделение областной больницы.Сообщается, что оба водителя были трезвы.