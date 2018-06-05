В ходе ссоры злоумышленник взял вилы и угрожал женщине расправой

В ходе ссоры злоумышленник взял вилы и угрожал женщине расправойУголовное дело возбуждено в отношении мужчины, угрожавший расправой доярке в Родниковском районе Ивановской области, сообщает региональное управление МВД.52-летняя доярка сообщила, что у нее произошел конфликт с мужчиной, которая работает на ее ферме скотником. В ходе ссоры злоумышленник взял вилы и угрожал женщине расправой, размахивая ими.Сообщается, что доярка серьезно восприняла угрозу и обратилась в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по статье 119 — «Угроза убийством». Подозреваемый написал явку с повинной.