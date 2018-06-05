Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно

Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условноСуд вынес приговор 17-летнему учащемуся муромского колледжа, который отобрал телефон у школьника, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Установлено, что днем 10 декабря 2017 года пьяный подросток заметил на улице мальчика, который разговаривал по мобильному телефону. Он подбежал к школьнику, натянул ему на лицо шапку, выхватил телефон, толкнул потерпевшего и скрылся с места преступления.В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Когда преступление было раскрыто, следователь вернул мальчику похищенный телефон стоимостью 17 тысяч рублей.Юный грабитель находится под наблюдением психиатра и состоит на учете у врача-нарколога. По инициативе следствия подросток прошел курс социальной реабилитации. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно.