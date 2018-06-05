Мальчик сидел на багажнике

Мальчик сидел на багажникеВ Нерехте водитель сбил женщину, которая ехала на велосипеде вместе с 7-летним ребенком, сообщают в пресс-службе Госатвоинспекции.Авария произошла утром в понедельник, 4 июня. В районе дома №5 на улице 30-летия Победы водитель, находясь за рулем «ВАЗ-212140», отвлекся от дороги и сбил 53-летнюю женщину, которая перевозила ребенка на багажнике велосипеда.В результате ДТП оба пешехода получили травмы. По данному факту полиция проводит проверку.