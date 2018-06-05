05.06.2018

2018-06-05 11:15:30

В пруду под Вологдой утонул четырехлетний ребенок

В пруду в деревне Юрово Вологодского района Вологодской области было обнаружено тело четырехлетнего мальчика, передает . Удалось восстановить обстоятельства произошедшего. Двое четырехлетних ребенка рассказали детям старшего возраста о том, что их друг упал в пруд, когда они гуляли по деревне. Те позвали на помощь взрослых. Один из местных жителей нырнул в пруд и достал ребенка, однако спасти ему жизнь уже не удалось. Погибший гостил в деревне у бабушки. По факту произошедшего проводится проверка.