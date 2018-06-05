Когда пенсионерка выбирала в магазине продукты, злоумышленница незаметно вытащила из ее сумки кошелек и документы, а затем скрылась...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора на Мироновской улице задержали подозреваемую в хищении денежных средств у 72-летней пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с сообщением о краже обратилась пожилая женщина. Потерпевшая, находясь в продуктовом магазине, расположенном на Щербаковской улице, около кассовой зоны обнаружила пропажу кошелька и документов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемую – неработающую 36-летнюю жительницу Московской области.Установлено, что в тот момент, когда пенсионерка выбирала продукты, злоумышленница незаметно вытащила из ее сумки кошелек и документы, а затем скрылась.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73