В рамках мероприятия осуществлена проверка более 45 тысяч квартир, 1715 гостиниц и общежитий, 1014 хостелов, 383 промышленные зоны и продовольственные базы...

«В целях стабилизации миграционной ситуации, выявления и пресечения каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией на территории города Москвы, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018»», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» проводилась работа по проверке мест пребывания, трудовой деятельности и концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства, досмотру междугородних автобусов, осуществляющих перевозку граждан, а также иных нарушений, с целью выявления иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.В рамках мероприятия осуществлена проверка более 45 тысяч квартир, 1715 гостиниц и общежитий, 1014 хостелов, 383 промышленные зоны и продовольственные базы.Подразделениями ГУ МВД России по г. Москве пресечено более 9 тысяч административных правонарушений миграционного законодательства. По результатам рассмотрения административных материалов в судах приняты решения о выдворении 1745 правонарушителей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве