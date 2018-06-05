Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев в своём твиттере рассказал о возможном введении выходных дней в даты матчей сборной России на чемпионате мира – 2018.

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев в своём твиттере сообщил о желании ввести выходные дни в даты матчей сборной России на чемпионате мира – 2018.Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России, — написал Лебедев.На групповом этапе чемпионата мира – 2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).