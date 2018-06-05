Председатель совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии агентства Bloomberg.

Председатель совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии агентства Bloomberg.Как передает агентство, на фоне подорожания акций НЛМК 4 июня состояние Лисина выросло до $20,19 млрд. В результате в рейтинге 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index бизнесмен оказался на 45-м месте.Ранее на вершине рейтинга среди российских бизнесменов находился председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Он продержался на верхней строчке 267 дней.Рекорд по продолжительности лидерства в рейтинге принадлежит Алишеру Усманову - он оставался богатейшим россиянином по версии Bloomberg на протяжении 670 дней.В апреле журнал Forbes представил 15-й рейтинг двухсот самых богатых российских бизнесменов. Тройку лидеров тогда составили Лисин (тогда его состояние оценивалось в $19 100 млн), Мордашов ($18 700 млн) и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон ($18 000 млн).