Заключив фиктивный договор о поставке товара с генеральным директором одного из региональных предприятий, злоумышленник, получив предоплату, скрылся.

В конце мая текущего года в ходе успешной реализации оперативных мероприятияй на территории Пензенской области сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из УМВД России по Пензенской области и ОМВД России по Сердобскому району задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в совершении мошеннических действий.Установлено, что задержанный – уроженец Пензенской области, находясь на территории Подмосковья, разместил на популярном сайте объявление о оптовой продаже и доставке сахарного песка.На объявление обратил внимание генеральный директор одного из предприятий Владимирской области. Мужчина связался с фигурантом и договорился об условиях выполнения заказа.Злоумышленник, заключив, как выяснилось впоследствии, фиктивный договор с заказчиком, получил от последнего предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Для придания правомерности своим действиям, пензенец оформил поддельную квитанцию на обозначенную сумму.Договорные обязательства в итоге мужчина не выполнил и деньги не вернул, потратив их на решение своих финансовых проблем.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 25-летнего уроженца Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В настоящее время фигурант доставлен во Владимирскую область. Расследование уголовного дела продолжается.