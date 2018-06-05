Опрессовка затронула жителей почти 600 домов
Опрессовка затронула жителей почти 600 домов
В городской администрации пообещали костромичам сделать перерасчет за период отсутствия горячей воды.
На данный момент подведены итоги первого этапа гидравлических испытаний. «ТГК-2» и МУП «Городские сети» уже составили план по устранению повреждений. Крайний срок - 15 июня. За этот период жители не будут платить за горячую воду.
Напомним, что второй этап опрессовки пройдёт летом: на сетях от ТЭЦ-2 - с 18 по 24 июня, на сетях от ТЭЦ-1 – с 16 по 22 июля.