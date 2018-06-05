Опрессовка затронула жителей почти 600 домов

Опрессовка затронула жителей почти 600 домовВ городской администрации пообещали костромичам сделать перерасчет за период отсутствия горячей воды.На данный момент подведены итоги первого этапа гидравлических испытаний. «ТГК-2» и МУП «Городские сети» уже составили план по устранению повреждений. Крайний срок - 15 июня. За этот период жители не будут платить за горячую воду.Напомним, что второй этап опрессовки пройдёт летом: на сетях от ТЭЦ-2 - с 18 по 24 июня, на сетях от ТЭЦ-1 – с 16 по 22 июля.