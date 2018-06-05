Все желающие смогут присоединиться к уборке во вторник, 5 июня

Все желающие смогут присоединиться к уборке во вторник, 5 июняВладимирцев приглашают на акцию по очистке Соловьиного пруда.Она пройдет в Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня. Акция начнется в 18 часов. Её организаторы - ВелоТурклуб «Велес». Они предоставят спортивную байдарку и каяк для уборки водоема. С собой следует взять мешки для мусора и инструменты.Также организаторы предлагают владимирцам сделать своими руками птичий дом.