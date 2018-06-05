По версии следствия, бизнесмен получил доход свыше 91 миллиона рублей за полтора года незаконной деятельности

По версии следствия, бизнесмен получил доход свыше 91 миллиона рублей за полтора года незаконной деятельностиСледователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности в Гусь-Хрустальном, сообщает СУ СК России по Владимирской области.Сообщается, что на земельном участке Гусевского лесничества около деревни Никулино местное специализированное предприятие более 30 лет на законных основаниях вывозило и утилизировало мусор. В мае 2014 года у муниципального предприятия истек срок лицензии, а затем деятельность городской свалки была прекращена. Загрязненный отходами участок подлежал рекультивации.По версии следствия, предприниматель воспользовался ситуацией с закрытием свалки у деревни Никулино и получил земельный участок для изыскательских работ и рекультивации загрязненных земель лесного фонда. В то же время его фирма приняла на себя обязательства вывозу и передаче на размещение отходов для утилизации на полигон ТБО Марьинка в Камешковском районе.По данным СК, бизнесмен создал видимость работы, а сам в это время продолжил без специального разрешения размещать отходы 1—4 классов опасности на территории закрытой городской свалки. В день на свалку у деревни Никулино вывозилось 100-120 тонн мусора, а на полигон Маринка (даже не ежедневно) — не более 30 тонн. Остальной мусор продолжал храниться на землях лесного фонда.Сообщается, что по указанию предпринимателя с 2014 по 2016 годы у деревни Никулино было размещено не менее 28 тысяч тонн отходов. Бизнесмен получил доход свыше 91 миллиона рублей за полтора года незаконной деятельности.