Злоумышленники похитили металлические изделия на сумму пять тысяч рублей с дачных участков

Злоумышленники похитили металлические изделия на сумму пять тысяч рублей с дачных участковУголовное дело возбуждено в отношении супружеской пары, подозреваемой в краже металлических изделий с дачных участков в Муромском районе, сообщает управление МВД России по Владимирской области.Ночью 2 июня инспекторы ГИБДД около садового товарищества остановили автомобиль Audi. За рулем был 32-летний житель Муромского района, также в машине находилась его жена.В багажнике и в салоне иномарки инспекторы обнаружили металлические части забора и другие изделия из металла. Супруги не смогли объяснить, откуда взялся этот груз. По данным полиции, что злоумышленники похитили металлические изделия на сумму пять тысяч рублей с дачных участков. После этого они планировали сдать имущество в металлолом.Супруги признались в краже. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. Металлические изделия возвращены 66-летнему владельцу.