05.06.2018

2018-06-05 13:05:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (19 (9620) от 5 июня 2018 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 300-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ ОТ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛА ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. А. КОЛОКОЛЬЦЕВА

Читайте на странице 1.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 300-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ ОТ НАЧАЛЬНИКА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛИЦИИ О.А. БАРАНОВА

Читайте на странице 2.



ЛЕГЕНДАРНАЯ ЗАЩИТНИЦА РОССИЯН

300-летие Российской полиции — это торжественный праздник всего российского народа, это возможность сказать слова признательности и благодарности людям колоссального труда, высокопрофессионального мастерства, ежедневного и ежеминутного риска, тем, кто, исполнив свой долг, стал легендарной историей, и тем, кто сегодня, верный присяге, несёт суровую службу. Читайте на страницах 2 - 3.



СОТСКИЕ, ДЕСЯТСКИЕ И КАПИТАН-ИСПРАВНИКИ

19 декабря 1774 года для выполнения полицейских обязанностей в деревнях и сёлах империи были введены должности сотских и десятских. Подробнее на странице 3.



В ГОСТЯХ — ИНОСТРАННЫЕ КОЛЛЕГИ

Главное управление МВД России по г. Москве посетили представители Сената Берлина для ознакомления с работой столичной полиции. Читайте на странице 4.



В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

В мае в кадетских корпусах колледжей полиции прошли торжественные мероприятия, посвящённые «Последнему звонку». Подробности на странице 4.



КОЛОНКА РЕДАКТОРА

300 лет российской полиции — это не только ведомственный праздник, знаменательная дата в летописи МВД России. Это — часть общей для всех нас истории Отечества. На протяжении полутора лет на страницах газеты «Петровка, 38» публиковались материалы, посвящённые этой дате. Читайте на странице 4.



«ОСКАР» СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ШИНКАРЕНКО

Не знаю у кого как, а у меня словосочетание «патрульно-постовая служба» почему-то ассоциируется с недорогим импортным или отечественным автомобилем, медленно движущимся по московским улицам. Подробности читайте на странице 5.



РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ ХВАТИЛО НА ВСЕХ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл яркий и весёлый праздник — благотворительный концерт-акция «Дети, музыка, спорт», посвящённый Международному дню защиты детей. Читайте на странице 5.



ДОЗНАВАТЕЛИ УШЛИ В ОТРЫВ

Всего лишь несколько лет назад сообщение о том, что отдел дознания ОМВД России по району Северное Медведково станет лучшим подразделением системы ГУ МВД России по г. Москве в 2017 году, многие восприняли бы с недоверием. Оно и понятно: три года назад в городском рейтинге отдел не попадал даже в сотню. Какая уж там победа…Продолжение на странице 6.



ВЕЛОСИПЕД — НЕ ИГРУШКА, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Одна из важнейших задач с наступлением тёплого времени года, особенно в период летних каникул, когда дети всё больше времени проводят во дворах и на улицах города, — это обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, а также владельцев двухколёсного транспорта. Читайте на странице 6.



СЧЁТ ШЁЛ НА МИНУТЫ

К сотрудникам 9-го специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве обратился за помощью гражданин. Мужчина рассказал, что у его дочери, находящейся в салоне автомобиля, начались роды и её необходимо как можно скорее доставить в родильный дом. Читайте на странице 6.



НА СТРАЖЕ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ

Читайте на странице 7.



КАК СО ЗНАМЕНЕМ В АТАКЕ

В холле его родной школы собрались ученики и боевые товарищи. Они возложили цветы к мемориальной доске. Читайте на странице 8.



КРАСНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ ЗВЁЗД

В канун Дня защиты детей в Московском молодёжном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева прошёл кинофестиваль «Зверолашъ». Подробности читайте на странице 8.



ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НАРОДОМ

Председатель совета ОПОП района Пресненский Валерий БУЯКЕВИЧ хорошо знает, как можно значительно улучшить жизнь людей в районе, решить вопросы безопасности каждого жителя дома, подъезда. Продолжение на странице 9.



ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

В Управлении внутренних дел по Юго-Восточному административному округу прошёл ежегодный творческий конкурс «Полицейский Дядя Стёпа». Читайте на странице 9.



НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАН — ЗНАЧИТ ОПАСЕН

Повод к проведению офицерского собрания, состоявшегося в актовом зале УВД по САО г. Москвы, оказался более чем серьёзным. Заседание было посвящено проступку старшего офицера управления, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов. Подробнее на странице 10.



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: АПЕННИНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Не уверен на сто процентов, но по количеству правоохранительных формирований Италия является рекордсменом. Да и подчиняются эти структуры не одному ведомству, а нескольким. Читайте на странице 10.



ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

«Профессия» карманного вора достаточно древняя, но несмотря на это, сегодня она не менее популярна. «Работа» у любителей залезть в чужой кошелёк достаточно прибыльная и приносит «умельцам» хороший заработок. Читайте на странице 11.



«ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ» ОТЪЁМ ДЕНЕГ

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы окончено производством и после утверждения прокуратурой направлено на рассмотрение суда уголовное дело, обвиняемыми по которому являются члены этакой интернациональной криминальной «бригады» — граждане четырёх стран. Подробнее на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



«КУПОЛ» СИЛЬНЕЕ БЕРКУТА

Стрельба для учебного центра «Новский» — обычное дело. Здесь, недалеко от подмосковной Балашихи, личный состав частей и подразделений прославленной дивизии имени Ф.Э. Дзержинского постоянно отрабатывает упражнения по огневой подготовке, оглушая окрестности очередями из стрелкового оружия. Читайте на странице 14.



НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Не так давно читатели на страницах «Петровки, 38» познакомились с кандидатом медицинских наук Александром Шишониным и его Клиникой. Подробнее на странице 15.



МИКОПЛАЗМЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ

В настоящее время заболеваемость микоплазменной пневмонией приобрела характер эпидемии в детских учреждениях городов России. Читайте на странице 15.



НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ «ОНЕГИНА»

С приходом лета чувство любви или влюблённости расцветает новыми красками, заставляет трепетать сердце, ускоряет его ритм, о, если бы не безвременная его остановка…Продолжение читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка, 38» на дом, можно оформить подписку на Почте России. Подписной индекс 55054.

Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве.