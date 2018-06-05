Врачи запретили Евгении Медведевой из-за травмы заниматься
фигурным катанием. Однако спортсменка призналась, что не слушает медиков, ведь
спорт – это ее стихия.
Врачи запретили Евгении Медведевой из-за травмы заниматься
фигурным катанием. Однако спортсменка призналась, что не слушает медиков, ведь
спорт – это ее стихия.
Серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира
и Европы не намерена сдаваться. Евгении Медведевой запрещены любые физические
нагрузки – в том числе, конечно, и занятия фигурным катанием. Однако Женя
игнорирует запреты врачей.
"Мне до сих пор нельзя бегать и заниматься аэробикой -
я без этого не могу и нахожу лазейки. Есть и психологические сложности: когда
долго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь", – призналась
Евгения журналистам.
Медведева к 18 годам стала одной из самых титулованных
фигуристок в мире. Во многом благодаря ильному характеру: она и в Пхенчхане
выступала с тяжелой травмой – и выиграла короткую программу в командных
соревнованиях. А недавно стало известно, что спортсменка включена в состав
национальной сборной на сезон-2018/19.
В интервью Женя раскрыла секрет: она мысленно заставляет
свое тело быстрее восстанавливаться. И это ей помогает. Свойственное ей упорство
фигуристка объясняет тем, что ее детство закончилось в 12 лет – спорт заставляет
быстро взрослеть. "Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и
натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают
взрослеть. Самое сложное в периоде взросления – осознать, что человек, который
тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не
могу понять", – цитирует Медведеву журнал ELLE.
Спортсменка вспоминает, что у нее даже не было одноклассников:
она училась по отдельной программе, учителя приезжали к ней на сборы и Евгения
сдавала им предметы между тренировками. Тем не менее, у нее никогда не было
двоек, она была хорошисткой. "Все просто: глупые люди или те, кто ужасно
учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не
усидчивость, а простое наличие мозгов", – уверена Медведева.
Вдохновение Евгения черпает в музыке. Особенно ей нравятся
корейские поп-мелодии, перед каждым стартом Медведева по несколько часов не
снимает наушники. Спортсменка призналась, что она фанатка группы EXO.