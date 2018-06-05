Врачи запретили Евгении Медведевой из-за травмы заниматься фигурным катанием. Однако спортсменка призналась, что не слушает медиков, ведь спорт – это ее стихия.

Врачи запретили Евгении Медведевой из-за травмы заниматьсяфигурным катанием. Однако спортсменка призналась, что не слушает медиков, ведьспорт – это ее стихия.Серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мираи Европы не намерена сдаваться. Евгении Медведевой запрещены любые физическиенагрузки – в том числе, конечно, и занятия фигурным катанием. Однако Женяигнорирует запреты врачей."Мне до сих пор нельзя бегать и заниматься аэробикой -я без этого не могу и нахожу лазейки. Есть и психологические сложности: когдадолго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь", – призналасьЕвгения журналистам.Медведева к 18 годам стала одной из самых титулованныхфигуристок в мире. Во многом благодаря ильному характеру: она и в Пхенчханевыступала с тяжелой травмой – и выиграла короткую программу в командныхсоревнованиях. А недавно стало известно, что спортсменка включена в составнациональной сборной на сезон-2018/19.В интервью Женя раскрыла секрет: она мысленно заставляетсвое тело быстрее восстанавливаться. И это ей помогает. Свойственное ей упорствофигуристка объясняет тем, что ее детство закончилось в 12 лет – спорт заставляетбыстро взрослеть. "Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта инатыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогаютвзрослеть. Самое сложное в периоде взросления – осознать, что человек, которыйтебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак немогу понять", – цитирует Медведеву журнал ELLE.Спортсменка вспоминает, что у нее даже не было одноклассников:она училась по отдельной программе, учителя приезжали к ней на сборы и Евгениясдавала им предметы между тренировками. Тем не менее, у нее никогда не былодвоек, она была хорошисткой. "Все просто: глупые люди или те, кто ужасноучился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже неусидчивость, а простое наличие мозгов", – уверена Медведева.Вдохновение Евгения черпает в музыке. Особенно ей нравятсякорейские поп-мелодии, перед каждым стартом Медведева по несколько часов неснимает наушники. Спортсменка призналась, что она фанатка группы EXO.