В нигерийском городе Минна в результате нападения неизвестных на местную тюрьму, по меньшей мере, 180 заключенных совершили побег. Налет был совершен в минувшее воскресенье, 3 июня, около 20:00 по местному времени.

В нигерийском городе Минна в результате нападения неизвестных на местную тюрьму, по меньшей мере, 180 заключенных совершили побег. Налет был совершен в минувшее воскресенье, 3 июня, около 20:00 по местному времени.Министр внутренних дел страны Абдулрахман Дамбазау, сообщил, что 30 из 219-ти бежавших заключенных были пойманы после массового побега, остальным удалось уйти от погони, передает ТАСС. В настоящее время выясняются обстоятельства налета на тюрьму и побега заключенных.