У исполнительницы хитов Разлучница-разлука и На теплоходе музыка играет горе – умерла ее мама Людмила Зарубина. Родительнице было 92 года. Она ушла в непростой для дочери период.

У исполнительницы хитов "Разлучница-разлука" и "На теплоходе музыка играет" горе – умерла ее мама Людмила Зарубина. Родительнице было 92 года. Она ушла в непростой для дочери период.Ольга Зарубина готовилась к очередному суду против своего бывшего мужа и отца своей дочери Александра Малинина, когда страшная весть пришла в ее дом – мамы больше нет. Певица, напомним, обвиняет певца, с которым два года состояла в отношениях, в том, что он плохо обходился с ней в браке и отказался общаться с их дочерью Кирой, которая родилась в 1986 году. После этих слов бывший муж подал на нее в суд и хочет получить компенсацию за моральный ущерб по статье о защите чести и достоинства. При этом артистка готовит встречный иск к Александру Малинину. "Раз он решил так действовать, то я буду делать так же", – пояснила она.Но все тяжбы временно придется прекратить – сейчас надо достойно проводить мать. Людмила Зарубина долгое время жила в Америке. Но в конце прошлого года вернулась в Россию – мечтала умереть на родине. Сейчас артистка занимается организацией похорон, которые пройдут в Москве."Мама, я больше никогда тебя не увижу, не услышу и не смогу позвонить, когда мне очень будет нужно. А как ты красиво пела! Я всегда с замиранием сердца слушала тебя, но никогда не говорила тебе об этом. Ты улетела спокойно и тихо, никого не тревожа. Ты была такая сильная, независимая, смелая и гордая. У меня были твои глаза, все остальное принадлежит моему отцу. Ты свободно паришь в облаках без боли и страха, свободная как ветер. Пусть земля тебе будет пухом! Прощай, мамочка!" – цитирует слова Зарубиной сайт .