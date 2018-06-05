Материальный ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 600 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений.Установлено, что в мае прошлого года обвиняемый, находясь в лесном массиве в Кольчугинском районе, незаконно вырубил двадцать четыре дерева породы ель и береза. Деревья из леса мужчина вывез на тракторе.Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции. Похищенную древесину он планировал использовать для строительства скотного двора.В ходе расследования уголовного дела полицейские установили причастность фигуранта к еще двум аналогичным фактам противоправной деятельности.Материальный ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 600 тысяч рублей.Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.