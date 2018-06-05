Мыло и зубная паста оказались не столь безвредны, как
считалось ранее. Содержащиеся в современных средствах гигиены вещества вызывают
рак кишечника, установили ученые.
Мыло и зубная паста оказались не столь безвредны, как
считалось ранее. Содержащиеся в современных средствах гигиены вещества вызывают
рак кишечника, установили ученые.
Влияние содержащегося в некоторых средствах гигиены вещества
триклозан исследователи испытали на лабораторных мышах. Итоги экспериментов
ученых изрядно огорчили: как у больных, так и у совершенно здоровых животных
развился колит, а затем и рак. Как выяснилось, ингредиент в корне меняет
микрофлору кишечника и стимулирует неконтролируемый рост злокачественных
клеток.
Триклозан – органическое соединение, антибактериальный и
противогрибковый агент широкого спектра действия. Вещество входит в состав
самых разных дезинфицирующих средств, в том числе многих видов мыла и зубной
пасты.
Как заявили авторы исследования -американские биологи из
Массачусетского университета в Амхерсте – триклозан вызывает воспаление толстой
кишки и способствует тем самым развитию рака кишечника. Исследователи намерены
добиваться разрешения на проведение клинических испытаний на человеке, пишет .
Ранее Dni.Ru сообщали, что в последнее время медики возлагают особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с онкологическими заболеваниями. Метод очень прост – ученые "натравливают" иммунитет человека на вредоносные клетки, используя антитела и различные живые микробы.
Медики разработали новый тип иммунотерапии, способный бороться с агрессивными формами рака. Эксперты уже использовали его для спасения жизни женщины, которой не помогала химиотерапия и операции.