Мыло и зубная паста оказались не столь безвредны, как считалось ранее. Содержащиеся в современных средствах гигиены вещества вызывают рак кишечника, установили ученые.

Мыло и зубная паста оказались не столь безвредны, каксчиталось ранее. Содержащиеся в современных средствах гигиены вещества вызываютрак кишечника, установили ученые.Влияние содержащегося в некоторых средствах гигиены веществатриклозан исследователи испытали на лабораторных мышах. Итоги экспериментовученых изрядно огорчили: как у больных, так и у совершенно здоровых животныхразвился колит, а затем и рак. Как выяснилось, ингредиент в корне меняетмикрофлору кишечника и стимулирует неконтролируемый рост злокачественныхклеток.Триклозан – органическое соединение, антибактериальный ипротивогрибковый агент широкого спектра действия. Вещество входит в составсамых разных дезинфицирующих средств, в том числе многих видов мыла и зубнойпасты.Как заявили авторы исследования -американские биологи изМассачусетского университета в Амхерсте – триклозан вызывает воспаление толстойкишки и способствует тем самым развитию рака кишечника. Исследователи намереныдобиваться разрешения на проведение клинических испытаний на человеке, пишет .Ранее Dni.Ru сообщали, что в последнее время медики возлагают особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с онкологическими заболеваниями. Метод очень прост – ученые "натравливают" иммунитет человека на вредоносные клетки, используя антитела и различные живые микробы.Медики разработали новый тип иммунотерапии, способный бороться с агрессивными формами рака. Эксперты уже использовали его для спасения жизни женщины, которой не помогала химиотерапия и операции.