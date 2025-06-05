В Минске открылась крупнейшая выставка продовольствия и сельскохозяйственной техники. Гости знакомятся с достижениями белорусского хозяйства и продукцией стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На 35-й юбилейной выставке в Минске публике представили монструозный белорусский трактор в классической компоновке — 542 лошади, 10 часов безостановочной работы, мировых аналогов нет.Одна из главных кулуарных тем выставки — конечно, картофель. Брянские аграрии рискнули и привезли свой товар в республику.Вообще, вся концепция белорусской сельхозвыставки — ешь и смотри. В любой момент можно подойти и попробовать. Главы некоторых российских регионов лично все тестируют.В этом году впервые есть секция ШОС агро — наглядный пример крена на южно-азиатские рынки сбыта после ввода европейских санкций. Из самого необычного — ярославская коровья СТО, точнее копытный сервис — чистить и точить копыта или купать животных. Мощная гидравлика рассчитана на быка производителя, а это полторы тонны веса.На выставке есть и элементы шоу. К примеру, если сумеешь поймать рыбу руками, получишь скидку.С этого года мероприятие проводится в новом Экспоцентре. Некоторые эксперты уже заговорили об еще одной туристической точке притяжения.