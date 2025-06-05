Эксперты рассказали, почему в 2025 году россияне стали чаще обращаться к врачам аллергологам-иммунологам

С ранним приходом весны в 2025 году аллергики в России столкнулись с неприятными последствиями аномального потепления – сдвигом начала сезона цветения и, соответственно, необходимостью начинать противоаллергическую терапию раньше привычного. Эксперты страховой компании «Согласие» и ГК «МЕДСИ» рассказали, как теплая погода отразилась на количестве обращений россиян к аллергологам-иммунологам и на что стоит обращать внимание, чтобы свести к минимуму последствия аллергии.Традиционно январь и февраль для людей с сезонной аллергией являются подготовительными месяцами к весеннему сезону цветения. Но многие забывают, что в зимний период пропадают лишь сезонные аллергены, в то время как есть целый ряд раздражителей, которые встречаются круглогодично. В связи с этим обращаемость к аллергологам сохраняется на высоком уровне даже в холодное время года.«С наступлением холодов люди больше времени проводят в помещениях, увеличивая время контакта с домашними аллергенами. Отопление и редкое проветривание усиливают воздействие аллергена на организм человека. Присутствие пылевых клещей также может усугублять ситуацию, попадая в дыхательные пути, их микрочастицы могут вызывать различные аллергические реакции в виде насморка, чихания, заложенности носа, зуда в области глаз, слезотечения, вплоть до развития приступа астмы. Еще один неочевидный враг – домашняя плесень, источниками которой могут быть кондиционеры, почва домашних растения и малозаметные очаги черного налета на стенах и полу. Споры плесени могут провоцировать аллергическую реакцию, нередко маскирующуюся под затяжную простуду. Зимой, поскольку питомцы больше времени проводят рядом с хозяевами, также обостряется аллергия на шерсть домашних животных», – отмечают эксперты «Согласия».В марте текущего года в связи с резко установившейся теплой, солнечной и ветреной погодой начался активный сезон цветения деревьев. С начала сезона пыления жители центральной части России уже успели столкнуться с реакциями на пыльцу лещины и ольхи. В этом году концентрация пыльцевых зерен орешника была выше показателей последних нескольких лет.В середине апреля началось цветение березы. Береза для центральной части России является одной из наиболее распространенных причин сезонной аллергии. Для наглядности в 2025 году концентрация пыльцы березы в московском регионе достигала 14400 ед/м3 (показатель в 5000 ед/м3 уже считается экстравысоким), в то время как в 2022 и 2024 гг. концентрация пыльцевых зерен составляла 2500 ед/м3 и 1750 ед/м3 соответственно. Лишь в 2023 г. регистрировались пики концентраций до 12000 ед/м3 (по данным сервиса allergotop.com).Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали данные по обращениям граждан к аллергологам-иммунологам по полисам добровольного медицинского страхования за январь-апрель 2025 года. Так, наибольшая посещаемость специалиста по аллергиям пришлась на апрель – 29 % от общего числа обращений, следом по убыванию количества посещений идут март (27 %), февраль (23 %) и январь (20 %). В свою очередь годом ранее в тот же временной период наибольшую посещаемость аллерголога по ДМС оказалась в марте (31 %) и феврале (28 %), тогда как апрель занял лишь третье место – на него пришлось 23 % посещений за анализируемый период.«В этом году обращаемость пациентов к врачам аллергологам-иммунологам действительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Это связано не только с ранним началом сезона цветения, но и с теплой, бесснежной зимой. Такая погода способствует активности плесневых грибков, которые являются ингаляционными аллергенами и вызывают схожие симптомы, как при аллергии на цветение», – отмечает Гарскова Наталья Викторовна, врач-аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ» на Белорусской.За первые 4 месяца 2025 года обращаемость к аллергологу за диагностикой увеличилась на 75 %, по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году – в основном страхователи обращались за аллергодиагностикой методом проведения кожных скарификационных проб и исследованием крови к различным аллергенам. Также, эксперты «Согласия» отметили, что наибольший рост количества обращений при сравнении год к году показал апрель 2025 года – зафиксирован двукратный рост по сравнению с показателями минувшего года. Всего на апрель пришлось 30 % от всего объема процедур с начала 2025 года. Это также связано с аномальными показателями концентрации пыльцы в этот период и проявлением первых признаков заболевания у пациентов.Сейчас в центральном регионе идет активное цветение дуба, тополя, злаковых и хвойных (сосна, ель) растений. В начале лета откроется сезон цветения липы, а в августе-сентябре тяжелее всего себя почувствуют люди с аллергией на сорные растения: полынь, амброзию, лебеду, и другие. И эксперты «МЕДСИ» рассказали, как минимизировать последствия аллергии и как определить, что следует обратиться к аллергологу-иммунологу:«Для пациентов, страдающих поллинозом, в настоящее время разработаны различные приложения для мониторинга уровня пыльцы, что позволяет корректировать планы на возможный отдых и поездки за город, избегая усиления симптомов. Для уменьшения выраженности симптомов аллергии существуют специально разработанные гипоаллергенные диеты, направленные на исключение из рациона продуктов, имеющих схожие компоненты аллергена (например, фрукты и орехи при аллергии на пыльцу деревьев). Также для уменьшения контакта с пыльцой рекомендуется соблюдать противоаллергическую гигиену – смена уличной одежды, принятие душа и умывание. При ярко выраженных симптомах поллиноза не стоит игнорировать и специальные назальные фильтры для ношения во время пребывания на улице.Но, к сожалению, данных мероприятий, в подавляющем большинстве, может быть недостаточно. Прием таблеток, которые аллергики приобретают самостоятельно, также не дают 100 % эффекта. Поэтому, для того чтобы справиться с симптомами аллергии, избежать усугубления аллергической реакции (вплоть до возникновения дыхательной недостаточности – приступов кашля, одышки, свистящего дыхания) необходима консультация профильного специалиста. Только врач аллерголог сможет назначить оптимальную терапию и облегчить самочувствие аллергика».