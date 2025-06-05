Эксперты рассказали, почему в 2025 году россияне стали чаще обращаться к врачам аллергологам-иммунологам
С ранним приходом весны в 2025 году аллергики в России столкнулись с неприятными последствиями аномального потепления – сдвигом начала сезона цветения и, соответственно, необходимостью начинать противоаллергическую терапию раньше привычного. Эксперты страховой компании «Согласие» и ГК «МЕДСИ» рассказали, как теплая погода отразилась на количестве обращений россиян к аллергологам-иммунологам и на что стоит обращать внимание, чтобы свести к минимуму последствия аллергии.
Традиционно январь и февраль для людей с сезонной аллергией являются подготовительными месяцами к весеннему сезону цветения. Но многие забывают, что в зимний период пропадают лишь сезонные аллергены, в то время как есть целый ряд раздражителей, которые встречаются круглогодично. В связи с этим обращаемость к аллергологам сохраняется на высоком уровне даже в холодное время года.
«С наступлением холодов люди больше времени проводят в помещениях, увеличивая время контакта с домашними аллергенами. Отопление и редкое проветривание усиливают воздействие аллергена на организм человека. Присутствие пылевых клещей также может усугублять ситуацию, попадая в дыхательные пути, их микрочастицы могут вызывать различные аллергические реакции в виде насморка, чихания, заложенности носа, зуда в области глаз, слезотечения, вплоть до развития приступа астмы. Еще один неочевидный враг – домашняя плесень, источниками которой могут быть кондиционеры, почва домашних растения и малозаметные очаги черного налета на стенах и полу. Споры плесени могут провоцировать аллергическую реакцию, нередко маскирующуюся под затяжную простуду. Зимой, поскольку питомцы больше времени проводят рядом с хозяевами, также обостряется аллергия на шерсть домашних животных», – отмечают эксперты «Согласия».
В марте текущего года в связи с резко установившейся теплой, солнечной и ветреной погодой начался активный сезон цветения деревьев. С начала сезона пыления жители центральной части России уже успели столкнуться с реакциями на пыльцу лещины и ольхи. В этом году концентрация пыльцевых зерен орешника была выше показателей последних нескольких лет.
В середине апреля началось цветение березы. Береза для центральной части России является одной из наиболее распространенных причин сезонной аллергии. Для наглядности в 2025 году концентрация пыльцы березы в московском регионе достигала 14400 ед/м3 (показатель в 5000 ед/м3 уже считается экстравысоким), в то время как в 2022 и 2024 гг. концентрация пыльцевых зерен составляла 2500 ед/м3 и 1750 ед/м3 соответственно. Лишь в 2023 г. регистрировались пики концентраций до 12000 ед/м3 (по данным сервиса allergotop.com).
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали данные по обращениям граждан к аллергологам-иммунологам по полисам добровольного медицинского страхования за январь-апрель 2025 года. Так, наибольшая посещаемость специалиста по аллергиям пришлась на апрель – 29 % от общего числа обращений, следом по убыванию количества посещений идут март (27 %), февраль (23 %) и январь (20 %). В свою очередь годом ранее в тот же временной период наибольшую посещаемость аллерголога по ДМС оказалась в марте (31 %) и феврале (28 %), тогда как апрель занял лишь третье место – на него пришлось 23 % посещений за анализируемый период.
«В этом году обращаемость пациентов к врачам аллергологам-иммунологам действительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Это связано не только с ранним началом сезона цветения, но и с теплой, бесснежной зимой. Такая погода способствует активности плесневых грибков, которые являются ингаляционными аллергенами и вызывают схожие симптомы, как при аллергии на цветение», – отмечает Гарскова Наталья Викторовна, врач-аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ» на Белорусской.
За первые 4 месяца 2025 года обращаемость к аллергологу за диагностикой увеличилась на 75 %, по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году – в основном страхователи обращались за аллергодиагностикой методом проведения кожных скарификационных проб и исследованием крови к различным аллергенам. Также, эксперты «Согласия» отметили, что наибольший рост количества обращений при сравнении год к году показал апрель 2025 года – зафиксирован двукратный рост по сравнению с показателями минувшего года. Всего на апрель пришлось 30 % от всего объема процедур с начала 2025 года. Это также связано с аномальными показателями концентрации пыльцы в этот период и проявлением первых признаков заболевания у пациентов.
Сейчас в центральном регионе идет активное цветение дуба, тополя, злаковых и хвойных (сосна, ель) растений. В начале лета откроется сезон цветения липы, а в августе-сентябре тяжелее всего себя почувствуют люди с аллергией на сорные растения: полынь, амброзию, лебеду, и другие. И эксперты «МЕДСИ» рассказали, как минимизировать последствия аллергии и как определить, что следует обратиться к аллергологу-иммунологу:
«Для пациентов, страдающих поллинозом, в настоящее время разработаны различные приложения для мониторинга уровня пыльцы, что позволяет корректировать планы на возможный отдых и поездки за город, избегая усиления симптомов. Для уменьшения выраженности симптомов аллергии существуют специально разработанные гипоаллергенные диеты, направленные на исключение из рациона продуктов, имеющих схожие компоненты аллергена (например, фрукты и орехи при аллергии на пыльцу деревьев). Также для уменьшения контакта с пыльцой рекомендуется соблюдать противоаллергическую гигиену – смена уличной одежды, принятие душа и умывание. При ярко выраженных симптомах поллиноза не стоит игнорировать и специальные назальные фильтры для ношения во время пребывания на улице.
Но, к сожалению, данных мероприятий, в подавляющем большинстве, может быть недостаточно. Прием таблеток, которые аллергики приобретают самостоятельно, также не дают 100 % эффекта. Поэтому, для того чтобы справиться с симптомами аллергии, избежать усугубления аллергической реакции (вплоть до возникновения дыхательной недостаточности – приступов кашля, одышки, свистящего дыхания) необходима консультация профильного специалиста. Только врач аллерголог сможет назначить оптимальную терапию и облегчить самочувствие аллергика».